ALTA PRESSIONE a pieni giri sull'Italia, ma attenzione a PASQUA

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa.

La perturbazione visibile sull'Europa occidentale tenta di avanzare verso levante, ma l'alta pressione le sbarra la strada. Come abbiamo detto ieri, il fronte si accartoccerà su se stesso e punterà verso il nord Africa, senza interessarci. Fallisce quindi l'ennesimo attacco da ovest che avrebbe dovuto portare la pioggia nelle aree dove l'acqua è necessaria.

Nei prossimi giorni si guarderà ancora una volta ad est. Nel fine settimana di Pasqua è confermato l'arrivo di aria più fresca dall'Europa orientale con qualche episodio instabile qua e la sull'Italia nella giornata di Pasqua. Ne riparleremo.

Intanto per oggi e domani non ci sarà nulla da segnalare. La prima mappa mostra il soleggiamento atteso in Italia fino alle ore 15 di oggi, mercoledi 13 aprile:

Bel tempo su tutta la Penisola, ma cieli non limpidi e spesso lattiginosi stante velature o sabbia africana in sospensione. Nubi più basse nel sud-est della Sardegna senza piogge. Scirocco moderato sulle Isole, debole altrove, temperature in aumento.

La seconda mappa mostra il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 15 di domani, giovedi 14 aprile:

Cielo nuvoloso, ma con basso rischio di pioggia, sulle due Isole Maggiori. Bel tempo altrove a parte velature senza conseguenze. Ancora Scirocco sulle Isole, venti deboli altrove.

