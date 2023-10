A piccoli passi verso una fase di MALTEMPO anche SEVERO su alcune regioni

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo in Europa nelle ultime ore:

Notiamo un lungo corridoio perturbato che si diparte dal vicino Atlantico e raggiunge il Mediterraneo. La parte calda di una prima perturbazione è già sulle regioni settentrionali e centrali, ma non sta determinando piogge rilevanti. La parte più intensa è ancora ad ovest ed interesserà alcuni settori del nord e del centro tra questa sera e domani mattina con fenomeni anche di una certa intensità.

Andiamo allora a vedere la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, giovedi 19 ottobre:

Massima attenzione tra questa sera, la notte e la prima mattinata di domani tra la Liguria di Levante e l'alta Toscana per la probabile formazione di un violento groppo temporalesco. Sul resto del nord precipitazioni deboli e sporadiche, più intense sulla Liguria. Sul resto d'Italia tempo asciutto con Scirocco in rinforzo ed aumento delle temperature.

Sul fronte termico, segnaliamo oggi una forte diminuzione delle temperature su alcuni settori del nord, specie al nord-ovest. Ecco la mappa riferita alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori compresi tra 12 e 14° sulle pianure del nord-ovest. Dall'altro capo, punte di 29-30° saranno ancora possibili sulle due Isole Maggiori, per il resto valori attorno alla media del periodo.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, giovedi 19 ottobre:

Piogge e rovesci su quasi tutto il nord ad eccezione di Piemonte ed ovest Lombardia. Rovesci anche sulla Toscana e sull'Umbria occidentale, per il resto tempo asciutto e con temperature in aumento al meridione e sulle Isole.

RIASSUMENDO: Il tempo in Europa è influenzato da un lungo corridoio perturbato che si origina dall’Atlantico e si estende fino al Mediterraneo. L’Italia è interessata da una prima perturbazione che porterà maltempo su gran parte del territorio nazionale tra oggi e domani. Le precipitazioni saranno più intense tra la Liguria di Levante e l’alta Toscana, dove si potranno verificare nubifragi. Sul resto d’Italia il tempo sarà asciutto con venti di Scirocco che faranno salire le temperature. Sul fronte termico, si avrà una forte contrazione dei valori al nord-ovest, dove si avranno solo 12-14° nel pomeriggio di oggi, mentre al sud e sulle isole si avranno ancora temperature estive, con punte di 29-30°. Nella giornata di domani si avranno ancora piogge e rovesci su quasi tutto il nord ad eccezione di Piemonte ed ovest Lombardia. Rovesci anche sulla Toscana e sull’Umbria occidentale, per il resto tempo asciutto e con temperature in aumento al meridione e sulle Isole.

