WARNING TEMPORALI** Attenzione alle prossime 48 ore! GRANDINE e TURBOLENZE attese su...

La saccatura in arrivo sul settentrione sarà incisiva e determinerà un marcato peggioramento del tempo già dalle prime ore di lunedì su tutto il comparto alpino e prealpino con precipitazioni favorite dall'accumulo di umidità a ridosso dei rilievi indotto dai venti di Libeccio sostenuti alle medie quote.



In pianura pioverà solo sulle zone a nord del Po, mentre il resto del Paese boccheggerà per il caldo intenso, anche estremo al sud con punte over 40°C. Eccovi una mappa termica che descrive la situazione a 1500m prevista per le 12 di lunedì 24 luglio, si notano i primi sbuffi freschi al nord, specie sul settore occidentale, mentre sono evidenti i valori da "forno" sul meridione e le isole:

Martedì 25 luglio i temporali sfonderanno anche sulle aperte pianure e sulle COSTE con possibili grandinate e turbolenze dovute ai contrasti termici (altri effetti di downburst con danni potenziali) e successivo salto del vento a nord-ovest con tempo in miglioramento e fenomeni in trasferimento attenuato verso l'Appennino centrale e il medio Adriatico, anche qui però con venti molto PERICOLOSI. Non esclusi locali eventi tornadici.

Ecco gli accumuli di pioggia previsti sino a mercoledì 26 luglio:

La rotazione del vento a nord-ovest favorirà una netta rinfrescata su tutto il Paese entro mercoledì e più ancora all'alba di giovedì 27 luglio:

Da venerdì 28 luglio le previsioni si fanno confuse: i modelli litigano sia sulla potenziale nuova espansione dell'anticiclone, sia su eventuali nuovi inserimenti di saccature da ovest, che ad esempio il modello europeo vede nuovamente da mercoledì 2 agosto a partire dal nord-ovest, mentre l'americano lo abbozza già lunedì 31 luglio ma limitato alla fascia alpina e prealpina.



Qui sotto l'ipotesi dell'europeo che rinnoverebbe l'instabilità dai primi di agosto, impedendo al caldo estremo di mettere nuove radici sull'Italia:

Seguite gli aggiornamenti ma intanto al nord (ma non solo) attenti ai temporali e al vento in arrivo...