"COLD SPOT" del Primo Maggio: dove si firma per questo PREZIOSO MALTEMPO? Che mappe!

Sarebbe davvero un gran colpo se il benefico maltempo tra fine aprile e i primi di maggio andasse in porto, perchè significherebbe avere finalmente avere una depressione a disposizione, in grado di dispensare piogge di capitale importante per combattere ed arginare almeno in parte la siccità al nord e portare un ulteriore e prezioso contributo un po' su tutta Italia.



Come dite? Siete in giro per il Primo Maggio? Portatevi dietro un bel k-way o l'ombrello e gustatevi la pioggia, se pioggia davvero sarà...



E per l'appunto, dove si firma? Dal modello americano di sicuro, da quello canadese anche, così come da quello giapponese; per l'europeo meglio prendersi del tempo per riflettere, perchè la depressione la vede anche lui, ma come al solito un po' "stortina", tale da coinvolgere solo mezza Italia.

Per il resto ci siamo e alla grande, anche se le medie inducono alla prudenza. Vediamola subito la media, così ci togliamo il dolore della carta peggiore, che poi non è nemmeno tanto brutta:

Ed ora ecco una bella rassegna di carte che inducono a pensare davvero che le precipitazioni potrebbero essere di quelle "pesanti", che incidono, che fanno ben sperare :

La fase instabile, a tratti perturbata, insisterebbe dall'1 al 3-4 maggio, perchè la depressione evolverebbe in goccia fredda (o cold spot come l'abbiamo ribattezzata simpaticamente) e si attenuerebbe lentamente sul posto, la cosa migliore che potrebbe accadere per veder rinnovata l'instabilità per alcuni giorni.

Il modello americano ci consegna una mappa degli accumuli di tutto il rispetto per il periodo in oggetto:

L'attendibilità è attualmente del 45-55%, più che discreta, ma mancano ancora 5 giorni e tante emissioni possono stravolgere o confermare questa linea di tendenza.