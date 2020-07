USA: la pandemia dilaga, nuovo record di contagi nelle ultime 24 ore

Continua inesorabile la diffusione del coronavirus negli USA, sempre al primo posto nel mondo per numero di contagi.

In sole 24 ore sono stati registrati oltre 60 mila casi. Si tratta di un nuovo triste primato per gli Stati Uniti, che arrivano così quasi a 3 milioni di contagi accertati dall'inizio della pandemia.

Secondo i dati della Johns Hopkins University, nell'ultimo giorno i nuovi casi positivi sono 60.209. Le vittime in più rispetto al giorno precedente sono 1.114 per un totale di 131.362 decessi.

Situazione grave anche in Brasile, che ha raggiunto questo martedì 1.668.589 casi confermati di coronavirus: lo rendono noto il Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass) e il ministero della Sanità brasiliano. In base ai nuovi dati, nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 45.305 contagi e 1.254 decessi. Il totale delle vittime è salito a 66.741.

America Latina e Caraibi si confermano nuovo epicentro della pandemia di Coronavirus, con oltre tre milioni di contagi accertati.