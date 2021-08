Ultim'ora: grosso incendio su grattacielo di Milano, in fiamme palazzo in via Antonini

Un grosso incendio è divampato su un palazzo di Milano poco fa, attorno alle ore 17:40. Il rogo si è sviluppato a partire da un piano del grattacielo, situato al civico 32 di via Antonini, estendendosi rapidamente all'intero edificio attraverso il rivestimento esterno.

Ancora da accertare se vi siano feriti o vittime: al momento non vi sono segnalazioni a riguardo. Sul posto sono state inviate numerose ambulanze e un'automedica. Sul luogo del rogo stanno intervenendo i vigili del fuoco con più mezzi e la gli agenti della polizia locale di Milano. La nube di fumo sprigionata dal rogo risulta visibile da gran parte della città.

La strada risulta bloccata e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non sono chiare le cause che hanno innescato l'incendio.





