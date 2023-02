Torna l'ora legale: le ultime info sulla possibile abolizione

Ci avviciniamo al mese di marzo e quindi al consueto cambio d'orario che vedrà il passaggio dall'ora solare, attualmente in vigore, a quella legale.

Il ritorno dell'orario legale avverrà tra Sabato 24 e Domenica 25 marzo, esattamente le lancette andranno spostate un'ora avanti, dalle 2:00 alle 3.00. Ciò determinerà un tramonto posticipato di un'ora, quindi farà buio nettamente più tardi a partire da Domenica 25.

Niente abolizione

Come ricorderete, negli ultimi anni si è parlato molto di una possibile abolizione del cambio dell'ora, anche in Italia. Diversi anni fa, tra luglio e agosto 2018, è stata avanzata una prima proposta di abolizione, caldeggiata soprattutto dai Paesi nord-europei, capeggiati da Polonia e Finlandia. Nella discussione che è seguita alla Commissione Europea non si è raggiunto però un compromesso che accontentasse tutti i Paesi membri.

L`Italia, con il governo Conte-bis nel novembre del 2019 ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale. Dato che al documento non sono state apportate modifiche, il cambio di orario due volte all`anno resta invariato. Per il momento dunque tutto rimarrà come adesso e si continuerà anche nei prossimi anni a cambiare orario due volte l'anno, col passaggio da ora ora legale a ora solare e viceversa.