Roma: grosso incendio a Cinecittà, fiamme devastano le scenografie e minacciano la casa del "Grande fratello"

Uno spaventoso incendio è divampato oggi pomeriggio, poco prima delle 16, nell'area degli studios di Cinecittà, a Roma. Diverse squadre di vigili del fuoco stanno operando per cercare di spegnere le fiamme e per proteggere le strutture degli studios ancora non interessate dal rogo.

Secondo le prime informazioni, il set che sta andando a fuoco è quello di "Firenze rinascimentale". Per il momento non risultano feriti o intossicati dal fumo. Secondo quanto riporta l'agenzia Dire, starebbero bruciando nello specifico le scenografie di The Young Pope 2, la celebre serie di Paolo Sorrentino. Le fiamme, inoltre, minaccerebbero anche la casa del Grande Fratello.

Sempre stando a un lancio dell'agenzia Dire, sarebbe stato gravemente danneggiato anche il set di ‘Assisi'. Si tratterebbe di un incendio "importante, ma al momento sotto controllo".

Impressionante la colonna di fumo nera e densa sprigionata in cielo in seguito al rogo, che si è resa visibile da diversi chilometri di distanza.