Razzo cinese Long March 5B in avaria: tra poche ore precipiterÃ  sulla Terra

Un razzo vettore cinese denominato Long March 5B, lanciato in orbita lo scorso 5 maggio, sta rientrando sulla Terra in modo incontrollato tanto da scaturire una piccolissima minaccia per tre continenti: Asia, Africa e Stati Uniti.

"È molto probabile che i detriti finiscano nell'oceano" - afferma Luciano Anselmo, esperto di detriti spaziali del CNR - "mentre la possibilità che causi vittime è milioni di volte inferiori a quella del coronavirus".

Il razzo cinese è lungo circa 31 metri e possiede una massa di almeno 17 tonnellate, che gli conferiscono la nomea di oggetto più massiccio caduto in maniera incontrollata sulla Terra. La stazione cinese Tianngong-1 caduta sulla Terra due anni fa pesava solo 8.5 tonnellate.

Il rientro del razzo cinese era previsto dopo una settimana dal lancio, tuttavia la mattina di sabato 9 qualcosa è andato storto durante una manovra e l'oggetto è finito lungo un'orbita piuttosto ellittica e incontrollabile, capace di portarlo ad una quota più bassa sottoponendolo ad un maggior attrito nell'atmosfera terrestre. Alle 18.30 si trova ad una quota di circa 119 km sull'Africa meridionale.

Inizialmente l'oggetto sarebbe dovuto precipitare sulla Terra attorno alle 20.00 di oggi 11 maggio 2020, ma a quanto pare lo schianto definitivo avverrà tra la tarda sera e la notte nel cuore dell'oceano Pacifico. La possibilità che si schianti su un centro abitato o per di più su una persona è fortunatamente estremamente bassa.