Nuova invasione di locuste in Africa, l'allarme della FAO

Una nuova ondata di cavallette sta interessando nelle ultime settimane la zona del Corno d'Africa. A lanciare l'allarme l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), che ha dichiarato che le infestazioni di locuste sono aumentate nell`ultimo mese in Etiopia e Somalia a causa dell`allevamento estensivo, del clima favorevole e delle precipitazioni. E gli sciami si prevedono in ulteriore aumento nei prossimi mesi.



La regione del Corno d`Africa è stata già colpita da una delle più gravi invasioni di locuste all'inizio del 2020, con gravi ripercussioni su agricoltura e popolazione locale. Una nuova crisi potrebbe avere conseguenze devastanti per le comunità colpite da siccità ricorrenti, conflitti, prezzi elevati dei prodotti alimentari e pandemia di coronavirus.



“Nuovi sciami di locuste si stanno già formando e minacciano di invadere nuovamente il Kenya settentrionale e l`allevamento è in corso anche su entrambe le sponde del Mar Rosso, ponendo una nuova minaccia per Eritrea, Arabia Saudita, Sudan e Yemen”, ha comunicato la FAO.



L`impennata si è verificata nonostante una campagna senza precedenti sostenuta dalla FAO e dai suoi partner, in cui quest`anno sono stati trattati oltre 1,3 milioni di ettari di infestazioni di locuste in dieci paesi.



Le operazioni di controllo hanno impedito la perdita stimata di 2,7 milioni di tonnellate di cereali, sufficienti per sfamare 18 milioni di persone all`anno, in paesi già duramente colpiti da una grave insicurezza alimentare e povertà. Il Direttore Generale della FAO Qu Dongyu ha evidenziato i risultati, ma ha avvertito che “la battaglia contro l`inesorabile parassita non è ancora finita. Le locuste continuano a crescere giorno e notte e i rischi stanno aggravando l`insicurezza alimentare per le famiglie vulnerabili nella regione colpita”.