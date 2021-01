Invasione di milioni di locuste in Kenya: la FAO lancia l'allarme

Torna l'emergenza locuste in Africa e ad essere fortemente colpito negli ultimi giorni è il Kenya.

L'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha lanciato l'allarme per l'invasione di numerosi sciami di cavallette che si stanno diffondendo soprattutto nel Kenya settentrionale e nelle aree centrali del paese.

Al momento sono almeno sette le contee interessate.

La notizia ha indotto le persone a ricorrere a qualsiasi misura possibile per sbarazzarsene. C'è timore soprattutto per le conseguenze sui raccolti, che possono essere letteralmente devastati da questi animali.



Gli sciami non si limitano al Kenya. Tramogge (locuste immature) si sono schiuse anche in Etiopia e Somalia. Il mese scorso il governo keniano ha dichiarato di avere 321.340 litri di pesticidi per controllare questa nuova ondata di invasione di locuste.