Instagram e whatsapp down, i social non funzionano oggi 19 marzo 2021

Da pochi minuti i principali social network di messaggistica come whatsapp e instagram sono off-line. Il black-out è arrivato attorno alle 18.30: i due servizi di facebook, di proprietà di Zuckerberg, non funzionano e gli utenti pertanto non riescono ad accedere alle chat o al newsfeed.

Su Whatsapp nel momento in cui si tenta di accedere ad una conversazione o alla lista delle chat, restituisce l'errore "Connessione..", mentre se si tenta di inviare un messaggio, questo non parte, come se mancasse la connessione ad internet.

Anche Whatsapp Web è fuoriuso.

Instagram non riesce a caricare le fotografie ed il newsfeed e restituisce un errore generico.

Non è chiaro quando i due social torneranno funzionanti, ma quel che è certo è che i problemi al momento sono diffusi in tutta Italia.