Indonesia, meteorite precipita su una casa e il proprietario diventa milionario

Un bagliore improvviso, una scia luminosa, un boato e alla fine un piccolo frammento di meteorite è precipitato sull'abitazione di un ragazzo di 33 anni.



L'incredibile evento è avvenuto nella città di Kolang, nel nord dell'isola di Sumatra (Indonesia). Joshua Hutagalung, falegname e proprietario della casa colpita dal piccolo meteorite, ha visto la sua vita cambiare radicalmente nell'arco di poche ore: dall'iniziale spavento dovuto alla caduta del frammento roccioso, ha scoperto di avere tra le mani un'autentica fortuna.



Il falegname indonesiano ha sentito un boato molto forte e la sua abitazione è stata scossa come fosse in atto un terremoto. “Stavo realizzando una bara vicino alla strada, davanti a casa mia - commenta Joshua - quando ho sentito un rumore assordante. Era come se un albero fosse caduto su di noi. Era troppo caldo per raccoglierlo, quindi mia moglie l`ha tirato fuori con una zappa e l`abbiamo portato dentro”.



Josua Hutagalung ha venduto il meteorite ad un collezionista americano che ha pagato una somma pari a 30 anni di lavoro, quel che basta per andare in pensione e costruire una chiesa nel suo comune. Il frammento spaziale è ora conservato presso il Center for Meteorite Studies dell`Arizona State University.



Il frammento, dal peso di 1.839 grammi, è stato valutato oltre 1,8 milioni di dollari. Dalle prime analisi emerge che il piccolo meteorite è appartiene alle condriti carboniose CM1 / 2 e risale a 4,5 miliardi di anni fa.



Gli esperti hanno indicato questa roccia come uno dei più importanti ritrovamenti di meteoriti della storia, che potrebbe addirittura contenere indizi preziosi sulle origini della vita.