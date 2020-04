Incendi nella zona di Chernobyl: le fiamme a soli 2 km dal deposito di rifiuti radioattivi

Si fa sempre più critica la situazione a Chernobyl dove da oltre una settimana sta bruciando una vasta area boschiva che circonda il distretto nucleare tristemente noto per il più grave incidente della storia.



Nelle ultime ore l'incendio si è rinvigorito anche grazie al vento e si è esteso fino ad arrivare a ridosso del sito di depositi di scorie radioattive.



Le fiamme sarebbero infatti a circa 2 km dal deposito di Pidlisny dove sono conservati i rifiuti più radioattivi dell'intera area di Chernobyl.



Più di 350 vigili del fuoco lavorano per contenere l'incendio. “La situazione è critica. La zona sta bruciando ”, ha scritto in un post su Facebook accompagnato da un video dell'incendio, Yemelianenko, membro del consiglio pubblico dell'Agenzia statale ucraina, che ha anche accusato il governo di coprire la gravità degli incendi.



Le autorità ucraine hanno finora tranquillizzato affermando che tutti i livelli di radiazioni a Kiev, la capitale, sono nella norma. Nella zona dei roghi invece è stato stimato un livello di radiazione 16 volte superiore alla media. Ad affermarlo, Yegor Firsov, responsabile del servizio locale di controllo ecologico.