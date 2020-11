Grosso asteroide di 500 metri sfiorerà la Terra il 29 novembre

Domenica 29 novembre 2020 la Terra sarà sfiorata da un asteroide, uno dei più grandi degli ultimi decenni a scorrere a distanza molto ravvicinata dal nostro pianeta. Si tratta dell'asteroide 2000 WO107, dal diametro di ben 500 metri.

Si tratta di uno dei corpi rocciosi più grossi del 2020 e degli ultimi anni, ma fortunatamente non rappresenta una concreta minaccia per la Terra.



Le sue dimensioni sono notevoli: con un diametro di 500 metri risulta grande quasi 5 volte un campo da calcio, pertanto una sua eventuale collisione con la Terra risulterebbe a dir poco catastrofica. Fortunatamente non avverrà nulla considerando che l'asteroide scorrerà a circa a circa 4,3 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Una distanza 11 volte superiore a quella che separa la Terra dalla Luna.



La NASA ha classificato l'asteroide come "potenzialmente pericoloso" al momento della sua scoperta, ma il passaggio ravvicinato ormai alle porte è totalmente privo di rischi. L'asteroide viaggia a una velocità di 25.1 km/s e orbita regolarmente attorno al nostro Sole compiendo un giro completo in 318 giorni.