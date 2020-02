Grande e disastrosa invasione di locuste: dopo l'Africa si prepara l'Asia

Ve ne parlammo alcuni giorni fa e purtroppo gli aggiornamenti sulla più grande invasione di locuste del secolo sono drammatici. Il fenomeno è passato in secondo piano a causa del coronavirus, ma merita altrettanta attenzione considerando che ora sono due i Continenti a subirne gli effetti.



Dopo l'Africa, infatti, vere e proprie nubi distruttive di locuste si stanno muovendo verso il Medio Oriente e il continente asiatico in generale.



Per i campi si tratta di un vero e proprio flagello: le locuste hanno devastato tutti i raccolti di Somalia, Kenya, Etiopia, Sudan ed Egitto. Negli ultimissimi giorni questi temibili insetti hanno avvolto anche i campi della penisola arabica, soprattutto quelli di Yemen, Arabia Saudita, Bahrain e finanche su Pakistan, India e a ridosso della Cina.



Sciami di locuste anche su Medio Oriente e Asia dopo aver colpito l'AfricaLe immagini che arrivano dall'Arabia e dal Barhain sono spaventose: nuvole di cavallette senza fine riescono quasi ad oscurare i cieli e ad abbassare la visibilità.



Gli sciami si muovono a gran velocità tanto che riescono a percorrere fino a 150 km al giorno e nel frattempo riescono a mangiare tutti i raccolti e le piantagioni che trovano sulla loro strada.https://twitter.com/i/status/1231377820041072645



La loro proliferazione esagerata potrebbe essere legata al cambiamento climatico: in particolare le inondazioni della scorsa estate potrebbero aver creato le condizioni ideali per la loro rapida diffusione.

Si teme un disastro per l'Africa

Il passaggio delle locuste sull'Africa avrà conseguenze drammatiche: le cavallette sono in grado di consumare il cibo che solitamente viene consumato da 90 milioni di persone in un solo giorno.



Secondo gli esperti almeno altre 10 milioni di persone, oltre quelle già con problemi di approvvigionamento, rischiano di morire di fare.

L'impatto sarà notevole anche nel continente asiatico: per esempio nell'ultima settimana le locuste hanno distrutto oltre 380mila ettari di terreni agricoli nella sola India, rischiando di compromettere l'intero raccolto annuale di grano, cumino e senape.



Altro video impressionante dal Bahrain:https://twitter.com/i/status/1232226095698563072



