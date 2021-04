Giappone: acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata nell'oceano

L'acqua radioattiva trattata e accumulata nella centrale nucleare di Fukushima, danneggiata pesantemente nel forte terremoto di dieci anni fa, sarà riversata nell'oceano. La decisione è stata presa dal governo giapponese, come riferito dall'agenzia nipponica Kyodo News, citando una fonte informata.



Già lo scorso anno l'ipotesi del rilascio dell'acqua radioattiva era già stata affrontata dal governo, ma successivamente l'industria della pesca e alcuni governi locali si erano opposti per il timore che i consumatori smettessero di mangiare frutti di mare pescati nell'area. Anche altre nazioni asiatiche si erano espresse contro questo sversamento di acqua radioattiva in oceano, in particolare Cina e Corea del Sud.



Questa volta, però il rilascio dell'acqua radioattiva sembra inevitabile. Per raffreddare gli impianti danneggiati dal sisma del 2011 vengono utilizzati circa 140 tonnellate di acqua contaminata, nella quale è presente il trizio (un isotopo radioattivo dell'idrogeno). Nei pressi della centrale nucleare sono presenti già più di 1000 cisterne piene di acqua contaminata: secondo il gestore della centrale, la Tokyo Electric Power (Tepco), entro l`estate del 2022 si raggiungerà la massima capacità consentita.



CI SONO GRAVI RISCHI? Il direttore dell`Agenzia internazionale per l`energia atomica, Rafael Grossi, dichiarò lo scorso febbraio che il rilascio dell`acqua radioattiva nell`Oceano Pacifico non violerebbe gli standard internazionali dell`industria nucleare.