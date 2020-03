Francia: cede massicciata, treno deraglia sulla tratta Strasburgo-Parigi

Grave incidente questa mattina in Francia: un treno ad alta velocità è deragliato sulla tratta Strasburgo-Parigi. Almeno 20 persone sono rimaste feriti, di una in modo grave: si tratta del macchinista del treno che è stato trasportato con elicottero in ospedale. "Abbiamo sentito l'impatto e improvvisamente abbiamo realizzato che il treno era finito fuori dai binari", hanno raccontato alcuni testimoni.

Ad essere uscita dai binari sarebbe stata solo la motrice e secondo la gendarmeria di Strasburgo l'incidente è stato causato dal cedimento di un tratto di massicciata. Il deragliamento è avvenuto alle 7:45 del mattino, una trentina di chilometri a Nord di Strasburgo. A bordo del treno ad alta velocità viaggiavano in tutto 348 passeggeri. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.