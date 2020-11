Forte esplosione e incendio sulla superstrada FI-PI-LI: in fiamme una cisterna

Una forte esplosione si è verificata poco fa, attorno alle 7, lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in Toscana.



In fiamme molto probabilmente una cisterna vicino ad un distributore di benzina. L'incendio è di notevoli dimensioni ed è visibile da un'ampia zona.



L'incidente sta provocando lunghe code lungo la superstrada FI-PI-LI fra Empoli ed Empoli ovest, in direzione mare. Il tratto interessato dall'incendio è quello all'altezza di San Miniato.

Al momento non è noto se vi siano conseguenze gravi a persone. Per ora non si segnalano feriti.



Vi aggiorneremo nelle prossime ore.