Forte boato avvertito in Friuli Venezia Giulia: vibrazioni in molte abitazioni

Un forte boato è stato avvertito nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.10, in Friuli Venezia Giulia, in particolare nell'area orientale della regione.

Molte le segnalazioni sul web, attraverso i vari social network, specialmente dalle province di Udine e Gorizia. Alcuni hanno pensato subito ad un terremoto ma la rete nazionale dell'INGV non ha rilevato alcun movimento tellurico. E' probabile si sia trattato infatti di un boato generato da un aereo che ha superato la cosiddetta barriera del suono, producendo quello che più comunemente viene detto "boom sonico".

Il boato è stato talmente forte da generare delle vibrazioni in molte abitazioni, soprattutto nella zona centro-orientale della regione, a quanto pare dalle testimonianze locali.



Ecco una spiegazione sul fenomeno del superamento della barriera del suono:

Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d`urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall`estremità della frusta che supera la barriera del suono.