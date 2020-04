Fase 2 dal 4 Maggio: si prepara nuovo esodo da nord a sud, treni e autobus presi d'assalto

Con l'arrivo del nuovo decreto che sancirà dal 4 Maggio l'inizio della fase 2 dell'emergenza sanitaria, si prepara un nuovo massiccio esodo dal Nord verso il Sud Italia.



Il nuovo Dcpm annunciato Lunedì dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede - al netto del divieto di spostarsi da una regione all`altra salvo che per comprovati motivi di lavoro o di salute - che sia "in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".



E così, ora il 4 Maggio potrebbe verificarsi una sorta di bis di quanto accadde subito dopo l'annuncio del lockdown da parte di Conte nella prima parte di Marzo. Un gran numero di studenti e lavoratori potrebbero far rientro soprattutto dalla Lombardia e da Milano, verso Campania e altre regioni del Sud. Treni, autobus e i pochi aerei nella tratta Milano-Napoli sono stati già presi d'assalto.



E Trenitalia ha già raddoppiato i convogli. Secondo quanto risulta da un'indagine condotta dal quotidiano Il Mattino, sono praticamente esauriti i posti su treni e aerei (i pochi, visto che solo Alitalia ha ancora attiva la tratta) che collegano Milano e Napoli.