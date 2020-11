Ecco il vaccino AstraZeneca: costo sotto i 3 euro e conservabile in frigo

Continua la corsa al vaccino anti Covid 19. Dopo Pfizer e Moderna, al momento i vaccini con la più alta efficacia dichiarata, anche l'azienda AstraZeneca è prossima alla conclusione della fase 3 della sperimentazione del suo antidoto, realizzato con l'Università di Oxford, in partnership con l'azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia.



L`amministratore delegato di AstraZeneca Lorenzo Wittum ha da poco dichiarato che nello stabilimento di Anagni, vicino a Roma, sono già presenti litri di dosi di vaccino pronti ad essere infialati.



Il vaccino della AstraZeneca avrà una durata di sei mesi e - aspetto non di poco conto - potrà essere conservato anche nel frigo di casa ad una temperatura di -2/8 gradi. Il costo sarà inferiore ai 3 euro. “Ci siamo impegnati a fornire le dosi al costo necessario per sostenere i costi di produzione. Questa è una situazione senza precedenti“, ha dichiarato Wittum.



L`azienda sta lavorando ora per preparare il dossier da sottoporre all`agenzia europea del farmaco con l`analisi di 6/10 milioni di dati che riguardano tutti i partecipanti della sperimentazione. Una volta che l`Ema li riceverà dovrà valutarli e stabilire l`efficacia e la sicurezza del vaccino che, se confermata, darà il via libera alla produzione di tutti i 3 miliardi di dosi.



Quanto ad un`ipotetica data dell`arrivo in Italia di quantità massicce Wittum ha preferito non sbilanciarsi ma ha ricordato che il suo gruppo si sta preparando da Maggio.



L'Ad della AstraZeneca è tornato sull'efficacia del vaccino, confermando una percentuale pari al 70%. Un risultato inferiore rispetto ai concorrenti Moderna e Pfizer (oltre il 94%) ma comunque significativo in quanto nessuno dei vaccinati ha sviluppato sintomi gravi né è stato ricoverato.