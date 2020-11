Covid, ultime notizie: le zone che rischiano di cambiare zona

A soli 3 giorni dal nuovo Dpcm che ha introdotto nuove misure restrittive modulate per zone di rischio, nelle prossime ore è prevista una nuova riunione della cabina di regia del governo per decidere il passaggio verso nuove zone rosse (o arancioni).



Secondo le ultime notizie, le regioni candidate a "cambiare zona" sono Campania, Veneto, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, mentre l`Alto Adige, già ieri, ha anticipato tutti e ha deciso che si proclamerà autonomamente zona rossa.



Intanto l'Ordine dei medici chiede a gran voce un nuovo lockdown generale in tutto il Paese alla luce della continua crescita dei ricoveri e delle terapie intensive che continuano a mettere sotto pressione gli ospedali da nord a sud.



Il nodo dovrebbe essere sciolto fra oggi e domani, anche sulla base degli ultimi dati relativi al contagio che arriveranno dall'Istituto superiore di sanità.