Covid-19 | Oltre 10000 nuovi contagi, dilaga il coronavirus

L'epidemia del coronavirus continua a proliferare senza alcun freno. I nuovi aggiornamenti di oggi 16 ottobre 2020 parlano chiaro: sono 10.010 i nuovi positivi al patogeno, di cui 2.419 in Lombardia.



Rispetto a ieri c'è stato un incremento di ben 1.207 positivi I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono poco più di 150.000 (positivi l'11% dei tamponi totali effettuati). Per la prima volta da inizio pandemia sono stati superati i 10 mila positivi, in Italia, in un solo giorno.

Aumentano anche le vittime: sono 55 le persone decedute quest'oggi, mentre i nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 52, per un totale che sale a 638 pazienti.



Le persone attualmente positive sono 107.312: di questi, 100.496 sono asintomatici o con sintomi lievi e si trovano in isolamento domiciliare, 6.178 sono ricoverati con sintomi in reparti Covid.



Il sensibile aumento dei contagi (che resta un numero relativo legato ai tamponi effettuati) ma soprattutto l'aumento delle vittime e dei ricoveri potrebbero costringere le autorità alla presa di nuove decisioni per contrastare l'epidemia, a pochissimi giorni dal dpcm che ha costretto alla chiusura molti centri sportivi e alla chiusura a mezzanotte dei locali pubblici.