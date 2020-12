Covid-19: nuovo record di contagi in Germania

Peggiorano i numeri della pandemia in Germania, che negli ultimi giorni ha fatto registrare un aumento record dei contagi. L'ultimo bollettino del Robert Koch Institut ha rilevato infatti 23.679 nuovi positivi. Un picco di contagi che supera il precedente (23.648), registrato il 20 novembre.



I nuovi decessi sono stati 440, contro i 590 del giorno prima per un totale di 20.372 morti e 1.242.203 infezioni dall'inizio della pandemia di Coronavirus.



E per cercare di contrastare maggiormente la diffusione del virus, il Land della Sassonia ha deciso di tornare al lockdown. Da lunedì prossimo saranno chiuse le scuole, gli asili infantili e i negozi. Il governatore, Michael Kretschmer, ha detto in conferenza stampa che è "l'unico modo per fermare il processo di infezione" da coronavirus.



Il Laender tedesco della Sassonia è diventato l'hotspot del Paese per le infezioni da coronavirus. Sono stati registrati quasi 320 nuovi casi per 100mila abitanti in una settimana. Secondo i dati pubblicati dal centro tedesco di controllo delle malattie, il tasso nazionale è attualmente inferiore alla metà di quello della Sassonia, circa 147.