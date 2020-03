Covid 19, in arrivo stretta durissima per gli spostamenti: multa a 2000 euro e sequestro del mezzo

Il Governo sta valutando nelle ultime ore misure e soprattutto sanzioni ancora più pesanti per contenere il più possibile gli spostamenti e quindi la possibilità di diffusione dell'epidemia di Coronavirus, specialmente al Sud Italia dove la situazione è ancora abbastanza sotto controllo.



Secondo quanto riportato da Skytg24 poco fa, è prevista una nuova sanzione amministrativa: multa salata (la sanzione dovrebbe aggirarsi attorno ai 2000 euro contro i 206 euro attuali) e sequestro del mezzo (auto o moto) per chi continua ad aggirare i divieti di spostamenti possibili solo per comprovato motivo di salute o di lavoro.



Queste novità dovrebbero essere sul tavolo del Consiglio dei ministri nella giornata odierna, con la conseguente emissione del nuovo decreto legge. Ieri è arrivata inoltre l'autorizzazione ufficiale dell'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'uso in deroga dei droni per monitorare gli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale.



Un prezioso aiuto alle forze dell'ordine impegnate nei controlli.