Covid-19 | Impatto dei vaccini sensazionale in Inghilterra e Israele: si vede la fine di un INCUBO

L'impatto della vaccinazione di massa si sta rivelando davvero clamorosa e davvero letale per il Covid-19, soprattutto nei Paesi dove è stata vaccinata oltre la metà della popolazione. Ci riferiamo all'Inghilterra e ad Israele dove tutta la popolazione a rischio ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino e finalmente si comincia a toccare con mano la vera fine della pandemia.



Nelle ultime 24 ore in Inghilterra sono stati registrati solo 17 decessi legati al Covid-19, a fronte di circa 6.000 nuovi casi positivi (quasi tutti asintomatici), mentre in Israele appena 6 decessi.



In Inghilterra sono state inoculate ben 27 milioni di dosi ad altrettante persone, ovvero siamo oltre la metà dell'intera popolazione. Di queste solo 2,2 milioni hanno ricevuto la seconda dose che va ad ottimizzare la copertura verso il patogeno. Ma i numeri, comunque, sono davvero sorprendenti ed il calo vertiginoso di contagi, ricoveri e decessi lascia immaginare la notevole efficacia della prima dose del vaccino.



A ricevere l'anti-covid sono state le categorie più a rischio come gli anziani e quelli con almeno una patologia pregressa. Quasi tutti gli over 50 inglesi sono stati vaccinati ed ecco spiegato il netto miglioramento della situazione.



Anche il lockdown imposto agli inglesi negli ultimi mesi ha certamente dato il suo contributo, ma un crollo così vertiginoso di contagi e decessi è figlia soprattutto della campagna vaccinale.



Nemmeno nei mesi di giugno e luglio si era arrivati ad un miglioramento del genere in terra inglese e ricordiamo, inoltre, che appena due mesi fa (il 20 gennaio) si registravano 1820 decessi in una sola giornata.



Dagli studi condotti in Inghilterra sull'impatto della campagna vaccinale, emerge che con la sola prima dose del vaccino Astrazeneca il rischio di contagio per una persona si riduce del 60%, quello di essere di ricoverati si abbatte dell'80% e soprattutto il rischio di morte crolla dell'85%. Questi ultimi due rischi, ovvero i più importanti in ottica emergenza, scendono del 100% con la seconda dose del vaccino.