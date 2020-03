Coronavirus: speranza da farmaco anti-artrite contro la polmonite da Covid-19

Una buona notizia arriva da Napoli, dove è stato riscontrato un miglioramento delle condizioni di salute di due pazienti affetti da Coronavirus grazie all'assunzione di un farmaco anti-artrite.



Si tratta nello specifico del Tocilizumab, un farmaco che viene solitamente utilizzato nella cura dell`artrite reumatoide, oltre ad essere un medicinale di elezione nel trattamento della sindrome da rilascio citochimica dopo trattamento con le cellule Car-T.



Il medicinale è stato somministrato a due pazienti ricoverati all'ospedale Cotugno, nella città partenopea: su entrambi i soggetti, affetti da polmonite severa da Covid 19, sono stati evidenziati incoraggianti miglioramenti già nel giro di 24 ore (soprattutto in uno dei due pazienti, che al suo arrivo in ospedale presentava un quadro particolarmente critico).



Questo farmaco è stato utilizzato in Cina su 21 pazienti ed ora è la prima volta che viene somministrato in Italia in casi di coronavirus. Sulla scorta di questi primi elementi "si sta valutando la possibilità di trattare altri malati in condizioni critiche".



Un risultato che premia un grande lavoro di equipe e che ha visto unito un team di medici di diversi centri ospedalieri.