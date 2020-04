Coronavirus: scoperte 35 molecole per combatterlo, passi in avanti anche per il vaccino!

Passi in avanti nelle cure contro il covid-19: 35 nuove molecole sono state individuate come potenzialmente efficaci per combattere la malattia indotta dal coronavirus.

Il risultato è stato ottenuto grazie a una potenza di calcolo analoga a quella che l'Italia ha utilizzato per scoprire il bosone di Higgs. Descritte sul sito ArXiv, ora queste molecole potranno essere sottoposte ai test per capire se potranno diventare farmaci. Il progetto è stato guidato dall'azienda Sybilla Biotech e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

Intanto prosegue serrata la corsa al vaccino. Buone notizie arrivano dal Montana dove gli esperti del National Institutes of Health's Rocky Mountain Laboratory nel mese scorso hanno curato sei macachi con dosi singole del vaccino dell'Università di Oxford, al momento il più avanti nella sperimentazione (ve ne abbiamo parlato qui). Gli animali sono stati poi esposti a grandi quantità del virus, ma dopo 28 giorni erano tutti sani, secondo Vincent Munster, il ricercatore che ha condotto il test.

Gli scienziati dell'università di Oxford sperano di arrivare a un vaccino contro la Covid-19 entro settembre: sono molto più avanti degli altri laboratori nella corsa ad un rimedio per combattere la pandemia.perano che i primi milioni di dosi del loro vaccino (se si dimostrerà efficace) possano essere disponibili entro settembre, con diversi mesi in anticipo rispetto agli altri laboratori.