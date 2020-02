Coronavirus, salgono a 455 i contagi, 12 le vittime. Primo caso in Puglia

Si aggrava il bilancio dei casi di coronavirus in Italia, soprattutto in pianura Padana dove sono presenti i focolai principali. Secondo le ultime notizie i contagiati dal Covid-19 sono saliti a 455, così distribuiti:



Lombardia 305 casi, Veneto 71, Emilia Romagna 47, Liguria 16, Piemonte, Lazio, Marche e Sicilia 3, Toscana 2, Alto Adige e Puglia 1.L'ultimo caso è stato rilevato proprio in Puglia, nel tarantino, come vedremo più avanti.



È salito anche il numero delle vittime, ora 12: Il dodicesimo decesso legato al coronavirus è un uomo di Lodi di 69 anni, con patologie respiratorie pregresse, morto in Emilia Romagna. In appena un giorno i casi positivi al virus sono aumentati di 130.I focolai principali restano quelli della Lombardia, nel lodigiano, e nel Veneto: tutti i contagiati avevano avuto contatti coi residenti delle zone rosse oppure vi avevano soggiornato. Anche i casi di altre regioni sono causati a contatti o passaggi effettuati nelle zone rosse. Tra i contagiati anche sette minori in Lombardia, ma la Protezione Civile afferma di non avere riscontri ufficiali



Quest'oggi è stato riscontrato il primo caso di coronavirus anche in Puglia. Il presidente Michele Emiliano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su facebook : "Come avevamo previsto abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus. Il test verrà domani trasmesso all`Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza.



Il paziente è isolato sin da ieri al reparto infettivi dell`Ospedale San Giuseppe Moscati in stanza a pressione negativa, è stato prelevato dal domicilio nel quale viveva a suo dire da solo in ambulanza del 118 dedicata da personale dotato dei necessari Dispositivi di Protezione.Il decorso dell`influenza è regolare e allo stato senza complicazioni.