Coronavirus, proroga misure restrittive fino al 3 Maggio con alcune novità

In queste ore si sta lavorando intensamente alla stesura del nuovo decreto che prorogherà il "lockdown" in atto almeno fino ai primi di Maggio.

Secondo le ultime notizie, la bozza del dpcm in fase di elaborazione confermerebbe tutte le principali misure che limitano gli spostamenti e le attività produttive.

Ci sarebbero però alcune novità come una riapertura del commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; potrebbero riaprire anche le librerie e i negozi di vestiti per bambini e neonati, ovviamente solo nel caso in cui potranno garantire tutte le regole di sicurezza.

Le riaperture saranno comunque chirurgiche, limitate all`ambito di pochissimi codici Ateco legati alle filiere essenziali. Nessun dubbio sulla proroga del divieto di uscire di casa per tutti i cittadini come da normativa attuale. Le restrizioni saranno prorogate quasi certamente fino alla data del 3 Maggio.

Si attende una conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che potrà fornire comunicazioni ufficiali sul nuovo decreto e fare il punto sulla situazione economica.