Coronavirus: per i fumatori rischio di terapia intensiva più che raddoppiato

Il fumo di tabacco, di per sé nocivo per la salute come ben sappiamo, può rappresentare un ulteriore pericolo per chi contrae l'infezione da Coronavirus.

In un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, l'Istituto Superiore di Sanità si è rivolto espressamente ai fumatori, spingendoli a interrompere il consumo di qualsiasi prodotto del tabacco, oggi più che mai.

I dati medici

In virtù di recenti studi relativi al Covid-19, si legge sul sito dell`Iss, “abbiamo evidenziato un rischio di malattia più severa tra i fumatori”. Tra l`altro, a conferma di ciò, ci sono una serie di dati scientifici evidenti: un terzo in più dei fumatori positivi al Covid-19 presentava all`atto del ricovero una situazione clinica più grave dei non fumatori e, in particolare, per questa categoria di persone il rischio di aver bisogno di terapia intensiva e ventilazione meccanica è più che raddoppiato.

Il consumo di tabacco può dunque portare a un tasso di letalità superiore. In Italia abbiamo un gran numero di fumatori: l'Iss ricorda che nel nostro paese sono 11,6 milioni, ovvero il 22% della popolazione di età superiore ai 15 anni. Gli uomini che fumano sono oltre 7 milioni e le donne 4,5 milioni. Tra i più giovani, di età compresa tra 14 e 17 anni, fuma abitualmente l`11,1% e occasionalmente il 13,4%.