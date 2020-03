Coronavirus, ora è ufficiale: stop a passeggiate e sport all'aperto

Dopo tante incongruenze negli ultimi decreti e dopo tanta irresponsabilità da parte di molti cittadini, che nonostante l'emergenza in atto non rinunciavano a passeggiate e attività all'aperto anche in gruppo, arrivano nuove restrizioni che chiariscono quasi definitivamente le tanto discusse passeggiate e attività motorie.



Ora è ufficiale: non si potrà più passeggiare liberamente per il comune o strade periferiche e di campagna. Resta consentita solo l'attività motoria a ridosso della propria abitazione purché venga sempre rispettata la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona nei paraggi.



La nuova restrizione è stata comunicata e firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza per contenere ulteriormente il contagio.