Coronavirus, Oms avverte: "evitare saluto con gomito"

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha espresso nelle ultime ore un parere negativo sul saluto col gomito che in molti hanno adottato nel periodo di lockdown e vediamo tutt'ora esibire da molte persone (anche dai capi di stato).



Il consiglio dell'Oms - forse un po' tardivo - è arrivato attraverso un post ritwittato dall`economista Diana Ortega e dallo stesso direttore dell`Organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus secondo il quale con il saluto col gomito "la distanza di sicurezza non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle".



Secondo l'Oms sarebbe meglio salutarsi a distanza, con un semplice gesto della mano (ad esempio portando la mano sul cuore), piuttosto che toccarsi i gomiti l'uno con l'altro.



Ieri, intanto, l'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un grave allarme. "L'Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal coronavirus nei mesi di ottobre e novembre": lo ha detto all'agenzia di stampa Afp il direttore per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge.



"Diventerà più difficile. In ottobre e novembre vedremo una maggiore mortalità", ha sottolineato Kluge spiegando che i decessi aumenteranno a causa dell'attuale incremento dei casi di contagio.