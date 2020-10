Coronavirus, nuovo DPCM in arrivo: coprifuoco, chiusura palestre, centri commerciali

La continua crescita dei contagi e dei ricoveri da Nord a Sud potrebbe portare prestissimo ad un nuovo Dpcm da parte del Governo, con misure ben più restrittive a livello nazionale.

Conte ha escluso più volte un nuovo lockdown, ma con i casi di Covid che crescono all'impazzata, questo scenario non è ormai da escludere. O per lo meno nelle ultime ore si sta parlando di un possibile "coprifuoco" per tutta Italia, a partire dalle 21 di sera (o addirittura anticipato alle 18), in modo da limitare il più possibile movida e spostamenti al di fuori del lavoro e della scuola.

Tuttavia diversi ministri ritengono troppo drastico chiudere l`Italia intera in casa alle nove di sera e chiedono di salvare le attività di ristorazione, magari inasprendo controlli e sanzioni. Le prossime ore saranno quindi decisive per trovare un'intesa.

La nuova stretta andrà a toccare palestre, piscine e circoli sportivi, che dovrebbero chiudere i battenti con il nuovo decreto. Si potrà continuare a fare jogging e attività motoria, come accadeva anche durante il lockdown.

Probabile anche la chiusura nel fine settimana dei centri commerciali, luoghi dove si creano spesso assembramenti. I negozi per i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti) dovrebbero rimanere aperti, con controlli molto più serrati sul rispetto dei protocolli e ordinanze di chiusura immediata per chi risulta non in regola.

Si sa poco invece riguardo agli spostamenti fra regioni. E' possibile che venga imposto un limite ai movimenti fra quelle regioni che hanno un indice Rt (indice di contagio) molto alto.

Il nuovo Dpcm introdotto dal Governo potrebbe giungere già nella giornata di domani o al massimo Lunedì. Vedremo presto cosa accadrà.