Coronavirus, nuova ordinanza: discoteche chiuse e obbligo mascherine all'aperto (ecco quando)

E' arrivata la preannunciata stretta del Governo su discoteche e movida per contrastare l'aumento dei contagi da Covid-19. Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza valida da domani 17 Agosto fino al 7 settembre che stabilisce la chiusura delle discoteche e l'obbligo delle mascherine anche all'aperto in determinate condizioni.

Nel dettaglio, sul testo della nuova ordinanza, si legge:

"Sono sospese, all`aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all`intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico".

Le mascherine saranno obbligatorie nelle ore pomeridiane e serali (dalle 18 alle 6) nei luoghi della movida e nelle zone a rischio assembramenti.

“E` fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all`aperto – si legge nell'ordinanza – negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”.

Ai gestori dei locali, così come era stato prospettato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli qualche giorno fa, verrà fornito un sostegno economico. Sul tavolo per il momento ci sono 100 milioni di euro. "Il danno atteso dalla chiusura delle discoteche è grosso ma non vedo alternative, serve maggiore attenzione per evitare di tornare ai dati di marzo - ha detto Patuanelli - Faremo il possibile per dare un sostegno economico alle attività che avranno delle perdite, trovando delle poste di ristoro specifiche anche nel dl agosto".