Coronavirus nelle Filippine: Rodrigo Duterte ordina di sparare a chi viola la quarantena

La minaccia del presidente delle Filippine, Rodigo Duterte, arriva direttamente nella conferenza stampa di mercoledì 1 aprile: il presidente ha riferito all'intera popolazione che ordinerà alla polizia di sparare ai cittadini che violano le regole di quarantena e che, in particolare, creano scompigli e caos aderendo a movimenti di protesta verso il governo.



Il discorso in diretta nazionale è avvenuto a seguito dell'arresto di 12 persone a Quezon City, sull`isola di Luzon, trovate per strada a protestare contro il governo senza autorizzazione. Nello stato del sud-est asiatico la preoccupazione sull'epidemia è altissima a causa della diffusa povertà e le scarse strutture sanitarie.



Duterte afferma: "nessuno morirà di fame"



Il presidente filippino ha anche rassicurato che nessuno morirà di fame e che il governo, seppur con ritardo, verrà incontro a tutti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.



La quarantena messa in atto e la chiusura quasi totale degli esercizi commerciali e delle aziende rischiano di mettere sul lastrico oltre 48 milioni di persone. “Il mio ordine alla polizia e all`esercito è di sparare, se ci sono disordini o proteste" - le parole di Duterte - "Piuttosto che creare problemi, vi manderò nella tomba”.