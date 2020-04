Coronavirus in Francia: oltre 2000 vittime in 24 ore, STRAGE nelle case di riposo

Aggiornamenti pesanti in Francia sul fronte coronavirus: il Covid-19 ha causato ben 2.004 decessi nelle ultime 24 ore e 5.233 nuovi casi di contagio.



Il totale dei casi positivi al patogeno ammontano a oltre 64.000 e sono destinati a crescere sensibilmente nei prossimi giorni.



L'impressionante aumento delle vittime, che porta il totale a 6.507 deceduti, è dovuto soprattutto al conteggio degli anziani delle case di riposo, messi in conto solo a partire da ieri sera (2 aprile). Sul totale delle vittime almeno 1.400 erano anziani deceduti negli ospizi a causa del coronavirus.



Mentre in Italia il trend va verso un lento e graduale miglioramento, il picco per la Francia è ancora ben lontano e purtroppo si registrano almeno 6.662 casi gravi in rianimazione.



"La decrescita della curva dei contagi è ancora molto lontana." - afferma il direttore generale della sanità - "La fine del confinamento sarà complessa. Sarà necessario fare riflessioni molto complesse per fare in modo che la fine del confinamento vada bene, ma non siamo assolutamente ancora a questo punto".