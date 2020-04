Coronavirus, in Cina 11 milioni di persone tornano in quarantena: studentessa rientrata è positiva

L'incubo del coronavirus non riesce a dileguarsi in Cina nonostante le estreme misure di sicurezza adottate dall'inizio dell'inverno.



Un nuovo focolaio del Covid-19 è esploso nella Cina nord-orientale, precisamente nella zona di Harbin, capitale della provincia di Heilongjiang.



La città di Harbin dunque è ripiombata in una quarantena da poco terminata: la causa, pare ormai certo, è una studentessa di 22 anni rientrata dall'estero e purtroppo infetta (asintomatica). La giovane ragazza proveniente da New York ha infettato almeno una settantina di persone secondo quanto riportato dal quotidiano Daily Mail.



Col rischio di un secondo temibile focolaio, le autorità hanno deciso di imporre un lockdown in tutta la città, popolata da ben 11 milioni di persone.



La ragazza era rientrata dagli USA sul finire di marzo e aveva osservato i classici 14 giorni di quarantena previsti dalla legge, pur non manifestando mai sintomi. Al termine dell'auto-quarantena la ragazza ha partecipato ad un incontro con altre persone del suo quartiere e proprio in questa occasione parrebbe che sia cominciato il contagio.