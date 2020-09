Coronavirus, Francia: oltre 10 mila casi e 50 vittime in 24 ore

Dati preoccupanti sul fronte Coronavirus arrivano dalla Francia, dove da giorni la curva del contagio è salita in maniera significativa e la media di casi giornalieri è oltre il doppio di quella di Luglio.



Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 10.593 nuovi positivi al Covid-19.



Ad annunciarlo Santé Publique France nel suo comunicato quotidiano. Il bollettino giornaliero riporta anche 50 vittime e 27 pazienti in più rispetto a ieri in rianimazione. Il tasso di positività resta stabile alla quota degli ultimi giorni, 5,4%.

Preoccupa anche la situazione scuole.



Ad oggi, a causa del Coronavirus, "81 istituti scolastici sono stati chiusi e un po' più di 2.100 classi. Abbiamo circa 1.200 nuovi casi fra gli studenti rispetto alla settimana scorsa", ha annunciato il ministro dell'Educazione francese, Jean-Michel Blanquer, parlando alla tv LCI.



"Sono cifre che restano comunque limitate - ha osservato il ministro - e che corrispondono allo 0,13% delle scuole.