Coronavirus: forte aumento di contagi in Francia, oltre 4700 in 24 ore. Macron esclude lockdown.

Continua a preoccupare l'escalation di contagi in Europa, con Spagna e Francia che fanno registrare ormai migliaia di casi positivi al giorno.

Nelle ultime 24 ore la Francia ha fatto registrare addirittura un record dalla fine del lockdown: 4.771 nuovi casi accertati. 12 i nuovi decessi che portano il bilancio delle vittime a 30.480 dall`inizio della pandemia.

Nonostante l'aumento significativo dei contagi però, il presidente Emmanuel Macron si è dichiarato palesemente contrario a nuove chiusure come in passato. In una intervista alla stampa Macron ha affermato che “non si può richiudere tutto il Paese perché i danni collaterali sono considerevoli. Il rischio zero non esiste mai in una società. Bisogna rispondere a questa ansia senza cadere nella dottrina del rischio zero”.