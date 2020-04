Coronavirus: CHIUDE ospedale dei record a Pechino, dimessi gli ultimi 2 pazienti!

Una bella notizia arriva da Pechino, dove nelle ultime ore sono stati dimessi gli ultimi pazienti Covid-19 che si trovavano ricoverati, all'ospedale Xiaotangshan.



La struttura era stata costruita in tempi record (circa una settimana) nel lontano 2003 durante l'epidemia della Sars, ed era stato dedicato all'emergenza coronavirus a partire dal 16 marzo 2020. Ora è previsto lo stop a tutte le attività dell'ospedale, che ha accolto i casi 'importati' considerati meno gravi e anche casi sospetti in attesa dei controlli medici.



Gli ultimi due pazienti - una 18enne e un 50enne - sono stati dimessi oggi, riportano i media asiatici. Secondo i dati ufficiali, in Cina sono stati riscontrati 82.836 casi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza (1.639 quelli 'importati') e 4.633 decessi legati alla pandemia.



Negli ultimi 44 giorni, scrive l'agenzia Xinhua, l'ospedale Xiaotangshan - nel distretto di Changping, alla periferia nord di Pechino - ha effettuato controlli su 2.175 persone e sono stati segnalati 54 casi confermati di Covid-19.



Anche oggi non vengono segnalati nuovi casi nella provincia di Hubei (68.128 contagi in totale secondo gli ultimi dati), dove si trova Wuhan, la prima città a fare i conti con l'emergenza coronavirus. Il peggio sembra essere decisamente alle spalle.