Coronavirus, apertura regioni: o liberi tutti o rinvio!

L'apertura dei confini regionali è un tema che sta facendo molto discutere e sta dividendo lo stesso Governo in questi giorni.



Per domani, sabato 30 Maggio, è attesa una conferenza fra Governo e Regioni che dovrebbe essere risolutivo.



Se fino a poco fa si valutano varie ipotesi tra cui la riapertura differenziata fra regioni a seconda della situazione contagi, ora questa possibilità va tramontando.



Saranno quasi certamente due le ipotesi che il governo sottoporrà ai governatori: o slittamento di 7 giorni, dunque riapertura il 10 giugno, oppure si riaprirà il 3 giugno ma tutti insieme.



A meno che non si registri un'impennata di positivi in Lombardia o nuove regioni, si proporrà quindi di confermare da mercoledì prossimo la libera circolazione delle persone. Forse, inserendo l'obbligo di una quarantena breve per chi va in alcune zone del Paese.