Coronavirus, a Venezia le acque tornano limpide e si vedono anche i pesci

L'emergenza coronavirus sta avendo ripercussioni drammatiche sull'economia italiana e in particolare sul turismo. Ma fra i tanti danni e impatti negativi c'è anche una piccola nota positiva che è quella del crollo dell'inquinamento, conseguenza proprio della ridotta attività umana al di fuori dell'ambiente domestico.

A Venezia, città solitamente affollata in tempi normali, oggi tristemente deserta, si è notato in questi giorni come l'ambiente sia decisamente più pulito rispetto al solito. L'acqua dei canali della città lagunare, solitamente torbida, appare limpida e trasparente, tanto da far scorgere pesci e fondale. Le immagini che testimoniano questo cambiamento sono state postate sul gruppo Facebook "Venezia pulita".

"Immagini incredibili del rio dei Ferali, dietro piazza San Marco, generalmente torbido. La natura si riprende i suoi spazi. Meno traffico, meno scarichi", si legge nella didascalia che accompagna le foto.