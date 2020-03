E' terminata poco fa la conferenza stampa di Giuseppe Conte, trasmessa anche in diretta dai principali canali televisivi italiani.Il presidente del consiglio ha dichiarato: "Tutta Italia sarà zona protetta". Non più zona rossa, verde o gialla.



Tutti gli spostamenti sono vietati se non per comprovate necessità, in tutta Italia come fino a oggi in Lombardia e nelle 14 province.