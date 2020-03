Brasile, pesanti parole di Bolsonaro: "Ã¨ una follia per un raffreddore, torneremo alla normalitÃ "

Mentre la pandemia del Covid-19 dilaga in tutto il mondo costringendo interi Paesi ad adottare quarantene uniche nella storia, come l'Italia, la Francia, la Spagna e gli Stati Uniti, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro rilascia dichiarazioni molto discutibili.



Per il presidente del Brasile il coronavirus è stato affrontato con molta esagerazione e ben presto il Brasile tornerà alla sua normale vita. Ha difatti promesso un "ritorno alla normalità" dopo che le più grandi città del Brasile sono state bloccate per tamponare la diffusione del Covid-19.



In un messaggio alla nazione, Bolsonaro ha descritto il coronavirus come un'influenza o un raffreddore, sottolineando che se lui in persona dovesse essere colto dal Covid-19 non subirebbe conseguenze dato il suo passato da atleta.



Finora Bolsonaro ha ritenuto che non fosse il caso di chiedere ai brasiliani di rimanere a casa e alle imprese di chiudere, più preoccupato dai danni all'economia.



Al momento il Brasile conta 3.417 casi positivi e 92 vittime.