Bolide attraversa il centro-nord Italia, scia luminosa ripresa dalle telecamere

Una meteora ha attraversato i cieli del centro-nord Italia nel pomeriggio di venerdì 6 novembre 2020. Il fenomeno è avvenuto esattamente alle 17.46, quando ormai il Sole era totalmente tramontato ed ha permesso alla palla infuocata di essere osservata da tantissime persone.



Il bolide è stato visto su quasi tutta l'Italia centro-settentrionale, soprattutto tra Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Umbria e Lazio. Tantissime le segnalazioni arrivate da Livorno, Terni, Arezzo, Siena e anche da Viterbo e Roma. Ma anche da Bologna a Venezia è stato possibile osservare la scia luminosa, cadere verso sud per pochi secondi.



Il bolide è senza dubbio esploso ad altissima quota non lasciando alcuna traccia al suolo grazie alle sue dimensioni ridotte. Pertanto non ci sono stati danni a cose o persone, ma solo un grande spettacolo astronomico.



Questo fenomeno viene definito comunemente bolide.



Si tratta più correttamente di un meteoroide, un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, anche con 100 metri di diametro.



Esso diventa luminoso (sia per cause termiche sia per fenomeni di ionizzazione) nell`attraversare la parte più densa dell`atmosfera terrestre. La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di meteoroidi, e in alcuni casi questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo. Prende il nome di meteorite ciò che rimane dopo l'ablazione atmosferica di un meteoroide.