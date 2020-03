Arrivano i medici in rinforzo dalla Cina: "vi aiuteremo a combattere il coronavirus"

Una notizia splendida negli ultimi minuti arriva dall’ambasciata cinese in Italia: oltre ai numerosi aiuti materiali, soprattutto ventilatori polmonari, la Cina ha mandato in nostro soccorso un team di esperti medici che negli ultimi mesi ha duramente lottato a Wuhan contro il coronavirus. Il team è già in volo verso Roma insieme alle numerose attrezzature promesse dal governo cinese.

Si tratta di un team composto da nove medici che negli ultimi mesi si sono specializzati in Covid-19. Sono partiti a bordo di un volo charter della compagnia China Eastern Airlines diretto a Roma partito da Shanghai Pudong. Il gruppo di lavoro è composto da medici di diversi istituti tra cui il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie e l’Ospedale della Cina occidentale nella provincia del Sichuan.

Oltre alla loro esperienza, i medici cinesi porteranno con loro medicine innovative a base di erbe che in terra cinese hanno avuto un buon successo sui pazienti malati. Una di queste è la capsula Lianhuaqingwen. “La capsula di Lianhuaqingwen si è dimostrata efficace nel trattamento della Covid-19. Altri paesi stanno iniziando a imparare l’efficacia del trattamento con le medicine tradizionali cinesi”, ha riferito il team di medici.

I rinforzi arriveranno nelle prossime ore in Italia, pronti a cooperare con le forze sanitarie italiane.