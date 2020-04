A Brescia il coronavirus fa ancora paura: 57 vittime in un giorno, tanti positivi negli ospizi

Nuova impennata dei contagi in provincia di Brescia scorse 24 ore: ben 315 i nuovi casi positivi registrati tra città e provincia, mentre calano nel bergamasco (appena 63 nuovi casi).



In totale sono 9.909 le persone positive al Covid-19 nel bresciano, una delle zone più colpite d'Italia assieme al bergamasco.

Aumentano i casi e purtroppo continuano ad essere tanti i decessi: 57 in 24 ore nel solo bresciano.



L`Ats, l`Agenzia di tutela della salute, invita alla calma: "niente panico, ma una crescita consistente (come non succedeva da due settimane) perché la provincia di Brescia è la prima ad aver iniziato la campagna di tamponi nelle case di riposo"



Il dato delle case di riposo, tuttavia, è allarmante: su circa 600 tamponi effettuati su anziani e operatori ben 150 sono risultati positivi, ovvero uno su quattro. Dall'inizio dell'epidemia sono deceduti, in Lombardia, almeno 1.100 persone per effetto del coronavirus.



“Siamo molto vicini al momento in cui il primo tempo della nostra battaglia è finito – ha ammesso l`assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – Il traguardo è vicino e vogliamo raggiungerlo. Ma non dobbiamo allentare l`attenzione adesso e trascorrere anche la Pasqua in casa”.