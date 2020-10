È tornata l'ora solare, oggi il Sole tramonterà un'ora prima

Nella notte è avvenuto il consueto passaggio dall'ora legale all'ora solare, che prevede lo spostamento delle lancette indietro di 60 minuti. Abbiamo dormito un'ora in più, ma c'è anche il rovescio della medaglia detestato da tanti: da oggi diventerà buio molto prima!

L'inverno da oggi sembrerà decisamente più vicino, tralasciando che mancano addirittura quasi due mesi al solstizio d'inverno che decreterà la notte più lunga dell'anno.

Il Sole oggi tramonterà un'ora prima: gli ultimi raggi luminosi si affacceranno sulle regioni più orientali (come Puglia, Calabria e Friuli Venezia Giulia) attorno alle 17 per poi lasciar rapidamente spazio al buio. Le regioni centro-occidentali avranno a disposizione qualche minuto di luce in più, ma entro le 18 la luce avrà abbandonato tutta la nostra penisola.

Ovviamente con l'anticipo del tramonto viene anticipata anche l'alba di un'ora, ma a questo "problema" ci penserà l'avanzata stagionale che toglierà ancora parecchi minuti di luce alle nostre giornate sia da un estremo (l'alba) che dall'altro (tramonto).

TORNERA' L'ORA LEGALE? l'Italia non ha aderito alla riforma dell'Unione Europea che prevede l'abolizione dei cambiamenti d'ora. Questo significa che a fine marzo torneremo a spostare le lancette avanti di 60 minuti per il ritorno dell'ora legale.